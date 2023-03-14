ФИФА утвердила новый формат проведения чемпионата мира по футболу

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Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат проведения чемпионата мира — 2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение было принято на конгрессе ФИФА, который прошел в столице Руанды Кигали. Так, 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

В 1/16 финала напрямую выйдут по две лучшие команды из каждой четверки. К ним присоединятся восемь лучших сборных из тех, что станут третьими.

В общей сложности команды на следующем чемпионате мира проведут 104 матча. Турнир продлится 39 дней, передает официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира — 2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Впервые он пройдет в трех странах одновременно.

Действующим обладателем титула является сборная Аргентины. Национальная команда 18 декабря 2022 года выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, исход игры решила серия пенальти. Наиболее меткими оказались аргентинцы — 4:2. Этой победы страна ждала 36 лет.