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Более 50 раритетов представили на выставке «Сильные духом» в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Более 50 раритетов представили на выставке «Сильные духом» в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Сильные духом» открылась в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы рады, что школы Москвы и Ростова-на-Дону смогли представить свои уникальные экспонаты в Музее Победы. За две недели выставку увидят более тысячи школ России. В рамках выставки пройдут открытые уроки с мастер-классами, — заявила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

В экспозицию вошли более 50 раритетов, которые передали школьные музеи из Москвы и Ростова-на-Дону. Выставка рассказывает о подвигах партизан и артиллеристов в годы Великой Отечественной войны.

Так, гости музея увидят личные вещи героев войны, фотографии военных лет, документы, печатные издания, модели артиллерийских орудий. Центральной частью экспозиции стала инсталляция, которая воссоздает учебный класс ростовской специализированной артиллерийской школы № 11. Ее выпускники защищали Родину на фронтах Великой Отечественной.

Посвященная Курской битве лекция пройдет 17 марта в Музее Победы. Для участников лектория вход в Музей Победы будет бесплатным по предварительной регистрации. Лекция начнется в 15:30, ее прочтет сотрудник музея, доктор исторических наук Валерий Куличков.

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