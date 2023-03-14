Путин проведет переговоры с Асадом в Москве 15 марта

Фото: администрация президента РФ

Президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где 15 марта у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 14 марта.

— Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее, — передает сайт Кремля.

В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Путин 9 марта созвонился с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Отмечается, что обе стороны отметили поступательное развитие традиционно дружественных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях в соответствии с положениями Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между двумя странами.

Глава российского государства 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.