Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стали известны все участники второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.

14 марта обладателями двух последних путевок в следующую стадию турнира стали магнитогорский «Металлург», обыгравший «Автомобилист» (4:3), и московский ЦСКА, который с таким же счетом в серии одержал победу над череповецкой «Северсталью».

По итогам этих матчей в полуфиналах восточной конференции сыграют «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) и «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток). Первая пара начнет серию 17 марта, вторая — 16 марта.

В свою очередь на западе борьбу продолжают СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) и ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль). Первая пара стартует в серии до четырех побед 16 марта, вторая — 17 марта.

5 марта нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 8:3. Сам Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.