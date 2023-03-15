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«Согреваем почву»: как подготовить дачный участок к первым посадкам 

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как подготовить дачный участок к первым посадкам 
Фото: Unsplash

Несмотря на то, что в столице еще довольно прохладно, весна постепенно вступает в свои права, о чем свидетельствуют солнечные дни, которых становится все больше. Дачникам самое время задуматься над тем, как они будут готовить свой огород к посадке ранних культур. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома РФ Октябрины Ганичкиной, как подготовить почву, чтобы урожай был богатым.

По ее словам, первое, что нужно сделать, — это перекопать землю там, где будет грядка.

— После того, как вы вспашите землю, участок следует густо засыпать семенами горчицы. Во-первых, ее посев спасет огород от будущих сорняков и промерзания, так как холода пока не отступили. Во-вторых, горчица является живой мульчой, которая к весне становится удобрением для вашего огорода, — рассказала Ганичкина.

Глубокие корни горчицы, пояснила эксперт, остаются в почве, перегнивают, способствуя проникновению воздуха и воды в землю. В результате грунт становится рыхлым, и его легче обрабатывать.

На участках, где планируется сажать ранние культуры (лук и иную зелень), нужно в срочном порядке прогревать землю, подчеркнула эксперт.

— Для этого необходимо тщательно полить территорию фитоспарином, являющимся биологическим препаратом на основе природного микроорганизма и почвенных бактерий, — объяснила агроном.

А после этого нужно накрыть грядку полиэтиленовой пленкой, добавила специалист.

— Я также рекомендую посыпать грядки живыми бактериями «Сияние»: они тоже согреют почву и подготовят ее к первой высадке ранних культур — лука, моркови, свеклы, — посоветовала Ганичкина.

Когда вы завершите снабжать участок живыми бактериями, заключительным штрихом должен стать черный укрывной материал, который поможет активнее размножаться полезным бактериям и согреет почву к первой посадке, заключила Ганичкина.

Дача Земельные участки Растения
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