Москвичей пригласили поучаствовать в акции центров московского долголетия «100 советов ЗОЖ»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ассоциация клубов московского долголетия запускает онлайн-акцию «100 советов ЗОЖ», к которой могут присоединиться все желающие старше 55 лет из любой точки России. Об этом в среду, 15 марта, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Очень важной частью деятельности клубов долголетия является поддержание здорового образа жизни — в центрах около 1,8 тысячи клубов имеют ЗОЖ-направленность. Поэтому на одной из встреч ассоциации от лидеров поступило предложение провести онлайн-акцию, где все желающие в возрасте старше 55 лет вне зависимости от того, где они проживают, смогут поделиться своими ЗОЖ-советами, — рассказала она.

Онлайн-акция «100 советов ЗОЖ» пройдет с 14 марта по 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Участникам необходимо сделать пост на личной странице с хештегом #ЗОЖСоветыЦМД и отметить сообщество «Центры московского долголетия». Уточняется, что формат публикации участник сможет выбрать сам. Кроме того, 100 лучших советов попадут в сборник центров московского долголетия «Курс на ЗОЖ». Победителей и участников ждут памятные подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

С конца 2022 года количество ежедневных посещений пространств проекта московское долголетие выросло на 40 процентов. Москвичи старшего поколения могут найти занятия по душе, среди которых танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись.