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Москвичей пригласили поучаствовать в акции центров московского долголетия «100 советов ЗОЖ»

Никита Худяков
Город
Москвичей пригласили поучаствовать в акции центров московского долголетия «100 советов ЗОЖ»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ассоциация клубов московского долголетия запускает онлайн-акцию «100 советов ЗОЖ», к которой могут присоединиться все желающие старше 55 лет из любой точки России. Об этом в среду, 15 марта, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Очень важной частью деятельности клубов долголетия является поддержание здорового образа жизни — в центрах около 1,8 тысячи клубов имеют ЗОЖ-направленность. Поэтому на одной из встреч ассоциации от лидеров поступило предложение провести онлайн-акцию, где все желающие в возрасте старше 55 лет вне зависимости от того, где они проживают, смогут поделиться своими ЗОЖ-советами, — рассказала она.

Онлайн-акция «100 советов ЗОЖ» пройдет с 14 марта по 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Участникам необходимо сделать пост на личной странице с хештегом #ЗОЖСоветыЦМД и отметить сообщество «Центры московского долголетия». Уточняется, что формат публикации участник сможет выбрать сам. Кроме того, 100 лучших советов попадут в сборник центров московского долголетия «Курс на ЗОЖ». Победителей и участников ждут памятные подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

С конца 2022 года количество ежедневных посещений пространств проекта московское долголетие выросло на 40 процентов. Москвичи старшего поколения могут найти занятия по душе, среди которых танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись.

ЗОЖ Московское долголетие Москва
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