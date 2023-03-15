Москвичам рассказали, какие столичные сервисы помогают горожанам

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Чтобы жители столицы могли быть уверены в качестве приобретаемых товаров, получали высокий уровень сервиса, знали свои права и умели их защищать, город развивает специальные цифровые проекты по повышению правовой грамотности. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

— Цифровые проекты Москвы помогают горожанам во многих повседневных делах и жизненных ситуациях, в том числе при покупке товаров и услуг. Например, на портале потребителя жители могут найти информацию по самым важным вопросам, связанным с защитой потребительских прав. Там же доступен конструктор претензий и судебных исков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода данный ресурс посетили около 200 тысяч раз. Кроме того, в прошлом году в столице начала работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по городу Москве, где горожане могут получить консультацию более чем по 300 различным темам в области защиты прав потребителей. Около 75 тысяч звонков от жителей столицы обработали специалисты за год работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре 2022 года мэр города Сергей Собянин рассказал о новом городском сервисе — портал потребителя. С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, подчеркнул мэр, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.