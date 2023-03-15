Спортивно-оздоровительный клуб откроют в Пресненском районе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Пресненский Вал Карта всех событий

Спортивно-оздоровительный клуб с термальным комплексом откроется на территории бывших ремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги. Об этом в среду, 15 марта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— На улице Пресненский Вал реализуется проект, в рамках которого будут отреставрированы сразу четыре объекта культурного наследия. В одном из них разместится рекреационный комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Специалистам предстоит отремонтировать кровлю, витражи, конструктивные элементы, кирпичную историческую кладку и световые фонари. Отмечается, что созданная стилистика залов поддержит историческую направленность интерьера за счет отреставрированных и сохраненных элементов, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что комитет выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами в районе Гольяново. По его словам, специалисты комитета оформили всю необходимую документацию, поэтому застройщик уже может приступать к работам на площадке.