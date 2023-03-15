Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен на ее поставки

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Саудовская Аравия не станет продавать нефть тем странам, которые ввели потолок цен на ее поставки. Об этом заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

— Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие государства сделают то же самое, — отметил он.

Законопроект NOPEC, позволяющий США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам, приведет к падению спроса и предложения в секторе нефти. В свою очередь политика ограничения цен на нефть тормозит развитие данной отрасли, заключил министр в интервью изданию Energy Intelligence.

Недавно Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для рынков Европы и Азии. По сравнению с мартом, стоимость барреля увеличилась на 50 процентов.

В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.