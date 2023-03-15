Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен на ее поставки
Саудовская Аравия не станет продавать нефть тем странам, которые ввели потолок цен на ее поставки. Об этом заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
— Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие государства сделают то же самое, — отметил он.
Законопроект NOPEC, позволяющий США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам, приведет к падению спроса и предложения в секторе нефти. В свою очередь политика ограничения цен на нефть тормозит развитие данной отрасли, заключил министр в интервью изданию Energy Intelligence.
Недавно Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для рынков Европы и Азии. По сравнению с мартом, стоимость барреля увеличилась на 50 процентов.
В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.