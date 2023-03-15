Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен на ее поставки

Лейла Алиева
В мире
Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен на ее поставки
Фото: shutterstock

Саудовская Аравия не станет продавать нефть тем странам, которые ввели потолок цен на ее поставки. Об этом заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

— Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие государства сделают то же самое, — отметил он.

Законопроект NOPEC, позволяющий США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам, приведет к падению спроса и предложения в секторе нефти. В свою очередь политика ограничения цен на нефть тормозит развитие данной отрасли, заключил министр в интервью изданию Energy Intelligence.

Недавно Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для рынков Европы и Азии. По сравнению с мартом, стоимость барреля увеличилась на 50 процентов.

В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

Цены Нефть Саудовская Аравия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте