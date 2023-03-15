Рестораторы Москвы смогут приступить к монтажу летних веранд 15 марта

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Сезон работы летних кафе в Москве откроется 1 апреля, а приступить к монтажу и обустройству веранд рестораторы смогут уже с 15 марта. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок, — рассказал он.

По словам Боброва, сезонные кафе в столице должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме. Также есть ряд других требований к размещению веранд.

Для профилактики нарушений ведомство ведет активную разъяснительную работу и регулярно проводит бесплатные мероприятия. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в свою очередь, отметил, что городская схема размещения насчитывает 3328 летних кафе.

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