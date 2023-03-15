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«Сделать Таню большой звездой»: Успенская рассказала о музыкальной карьере дочери

Никита Худяков
Общество
«Сделать Таню большой звездой»: Успенская рассказала о музыкальной карьере дочери
Фото: YouTube / FAMETIME TV

Отечественная певица Любовь Успенская рассказала о целях, которые ставит перед своей дочерью Татьяной Плаксиной в рамках музыкальной карьеры.

— Планы — сделать Таню большой звездой, потому что я услышала и увидела в ней потенциал. Таня сегодня поет намного круче, чем я, когда начинала и была «сырая». Талант у меня, конечно, был. Я родилась певицей, я была самородком. Но мастерство приходит после долгих лет работы, шлифуется годами, — сказала она.

Также Успенская отметила, что у ее дочки потрясающий тембр — низкий и глубокий. По словам известной певицы, у Плаксиной узнаваемый и уникальный голос, который нельзя перепутать. Уточняется, что Успенская является продюсером дочери, передает Teleprogramma.pro.

Успенская никогда не скрывала своего стремления оставаться молодой и красивой. Она неоднократно подвергала изменениям различные части тела и делала операции. Пластический хирург Надежда Петраш предположила, что именно могла сделать с собой исполнительница. По словам специалиста, Успенская делала маммопластику, липосакцию с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук.

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