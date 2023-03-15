Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: Познавательная акция «Дни открытых дверей» проходит в столичных учебных заведениях в сфере искусства и культуры

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Познавательная акция «Дни открытых дверей» проходит в столичных учебных заведениях в сфере искусства и культуры
Фото: пресс-служба Московской театральной школы Олега Табакова

Столичные школы искусств и колледжи до конца весны проводят дни открытых дверей. Об этом в среду, 15 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— 15 апреля в Москве начнется приемная кампания в школах искусств и колледжах. Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами, — рассказала она.

Фото: ГБУ Г. Москвы «ДОП СКИ»
1/3
Фото: ГБУ Г. Москвы «ДОП СКИ»
Фото: ГБУ Г. Москвы «ДОП СКИ»
2/3
Фото: ГБУ Г. Москвы «ДОП СКИ»
Фото: Пресс-служба Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена
3/3
Фото: Пресс-служба Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена

По словам заместителя московского мэра, ребятам проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Так, 26 марта в Московской театральной школе Олега Табакова посетителей ждет рассказ об истории ее создания, правилах приема и особенностях обучения.

В Детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена день открытых дверей пройдет 8 апреля. Ученики выступят на сцене, а преподаватели теоретического отдела в увлекательной форме расскажут поступающим об истории создания инструментов и принципах игры на них.

В Театральном художественно-техническом колледже до 27 мая запланирована серия встреч с абитуриентами. Будущие ученики познакомятся с теми, кто уже получает там образование, а также увидят выставку работ студентов.

Кроме того, 12 мая в школе искусств имени Саввы Мамонтова пройдет квест, в ходе которого ребята познакомятся с различными музыкальными инструментами, танцевальными стилями, исполнят песню в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля и нарисуют картину.

В столице стартовал фестиваль «Московская студенческая весна», участниками которого станут студенты 70 университетов города. Сергунина рассказала, что победители фестиваля будут представлять столицу на национальном уровне в рамках проекта «Российская студенческая весна». Конкурсные мероприятия пройдут с марта по май.

Мероприятия Искусство Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте