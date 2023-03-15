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Владимир Ефимов: Семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе комплексного развития территорий

Никита Худяков
Город
Владимир Ефимов: Семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе комплексного развития территорий
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Два участка бывших промзон «Алабушево» и «Малино» в Зеленограде реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Реализация двух проектов комплексного развития территорий в Зеленограде позволит создать семь тысяч рабочих мест. Из них две тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны «Алабушево», еще пять тысяч — в результате реорганизации бывшей промзоны «Малино», — сказал он.

По словам заммэра, планируется возвести свыше 559 тысяч квадратных метров недвижимости. Уточняется, что инвестиции в проекты составят 37 миллиардов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что городской оператор возведет свыше 195 тысяч квадратных метров недвижимости на месте бывшей промзоны «Алабушево». Кроме того, планируется построить около 364 тысяч квадратных метров недвижимости на месте бывшей промзоны «Малино».

Он добавил, что на месте бывших промзон появятся здание дополнительного образования, отраслевой колледж, школа, детский сад и спорткомплекс.

Городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новой Ипатовке, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.

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