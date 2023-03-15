Автоэксперт Попов рассказал, как управлять машиной в условиях оттепели
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, на что нужно обращать внимание петербуржцам при управлении машиной в весенний период.
Он заявил, что состояние городских дорог после выпавших осадков оставляет желать лучшего, а оттепель усугубит ситуацию. Погодные условия могут привести к увеличению числа аварий.
Внимание стоит уделить колейности, которая все чаще встречается на дорогах.
— В тех местах автомобиль может совершить аквапланирование, в результате которого будет потеряно управление, и можно врезаться. Чтобы предотвращать аквапланирование, нужно убирать ногу с педали газа и ронять автомобиль на дно колейной ямы, чтобы он не плыл по воде, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».
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