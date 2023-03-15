Четыре детских сада поставили на кадастровый учет в Новой Москве с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В единый государственный реестр внесены сведения о четырех дошкольных образовательных учреждениях в Новомосковском административном округе. Об этом в среду, 15 марта, рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— С начала года в Новой Москве Росреестром оформлены четыре дошкольных учреждения, которые смогут посещать порядка 1250 детей. Общая площадь построек составила 18,5 тысячи квадратных метров. Новые здания для юных жителей столицы строятся по индивидуальным проектам и соответствуют всем требованиям безопасности, — сказал он.

По словам директора филиала ППК «Роскадастр» по Москве Елены Спиридоновой, на кадастровый учет ставятся все виды спортивных, медицинских и образовательных зданий. Уточняется, что с начала 2023 года в ЕГРН были внесены сведения о 14 объектах.

Управлением Росреестра по Москве в рамках системной работы штабов по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства с декабря 2022 года по январь 2023-го поставлено на кадастровый учет более 50 тысяч квадратных метров социальных объектов.