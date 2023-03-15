Психиатр Вирт рассказал о пользе сказкотерапии

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Справиться с тревожными мыслями, которые могут посещать человека, можно при помощи сказкотерапии, когда каждый самостоятельно проигрывает ту или иную ситуацию и прорабатывает неприятные моменты внутри себя. Об этом рассказала врач-психиатр Кристина Вирт.

По словам эксперта, в неспокойной и тревожной ситуации сказкотерапия может стать эффективным способом избавления от тревог даже для взрослых.

Благодаря тому, что человек в выдуманной им реальности обдумывает и переживает различные тревожные ситуации, он может с первого раза ощутить эффективность такой методики. Данные упражнения полезны как для детей, так и для взрослых, передает Life.ru.

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