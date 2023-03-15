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Приметы и советы

Психиатр Вирт рассказал о пользе сказкотерапии

Ирина Игнатенко
Общество
Психиатр Вирт рассказал о пользе сказкотерапии
Фото: Pexels

Справиться с тревожными мыслями, которые могут посещать человека, можно при помощи сказкотерапии, когда каждый самостоятельно проигрывает ту или иную ситуацию и прорабатывает неприятные моменты внутри себя. Об этом рассказала врач-психиатр Кристина Вирт.

По словам эксперта, в неспокойной и тревожной ситуации сказкотерапия может стать эффективным способом избавления от тревог даже для взрослых.

Благодаря тому, что человек в выдуманной им реальности обдумывает и переживает различные тревожные ситуации, он может с первого раза ощутить эффективность такой методики. Данные упражнения полезны как для детей, так и для взрослых, передает Life.ru.

Весна — непростой период для некоторых людей с психиатрическими диагнозами и для тех, кто находится на грани, предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин. В частности, в это время года могут обостряться тревожные расстройства, а также заболевания, которые сопровождаются галлюцинациями, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Смена сезона может повлиять не только на физическое состояние человека, но и на психическое. Обычно такое состояние называют весенним обострением. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, почему оно возникает и по каким признакам его можно распознать у окружающих.

Психиатрия сказки Психология
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