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Андрей Бочкарев: Программу комплексного обустройства и развития центральной части Москвы утвердили на 2023 год

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Программу комплексного обустройства и развития центральной части Москвы утвердили на 2023 год
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице утвердили Программу комплексного обустройства и развития центральной части города на 2023 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 марта.

— В текущем году планируются к вводу в эксплуатацию 27 объектов общей площадью более 690 тысяч квадратных метров — это жилье, социальные объекты, гостиницы, объекты культуры и спорта, а также пять объектов транспортной инфраструктуры и обустройство не менее 3300 машино-мест, — рассказал он.

В 2023 году в Москве планируется провести работы по сохранению 17 объектов культурного наследия и капремонт 31 жилого дома и 30 нежилых, в том числе городских поликлиник и больниц, общеобразовательных и спортивных школ.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, территорию Центрального округа озеленят и высадят не менее 225 деревьев.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии и благоустройстве юго-востока Москвы. Речь идет о следующих районах: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино.

Благоустройство Москва Андрей Бочкарев
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