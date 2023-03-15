Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии

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Два случая сибирской язвы выявлены в Чувашии. Об этом в среду, 15 марта, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

— По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «сибирская язва». Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный, — сказал Степанов.

Он отметил, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам министра здравоохранения области, контактные лица получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов, передает ТАСС.

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