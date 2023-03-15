Овчинский: Более 1,5 миллиона упаковок полезных снеков было выпущено московским производителем

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2022 году московский производитель полезных снеков более чем в два раза увеличил объем выпускаемой продукции и изготовил около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Производством продуктов питания в Москве занимаются более 200 промышленных площадок – в их числе не только крупные производители, но и относительно небольшие молодые компании. При этом продукция многих из них широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие — модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров. Так, столичная компания выпустила в 2022 году около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов — по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза, — рассказал Владислав Овчинский.

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Компания «Шеллдон» более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки.

— На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт — обжаренный нут, — рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.

Созданные для бизнеса в Москве комфортные условия позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Запуск собственных производственных площадок в городе открывает предпринимателям ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.