Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: Более 1,5 миллиона упаковок полезных снеков было выпущено московским производителем

Полина Французова
Город
Овчинский: Более 1,5 миллиона упаковок полезных снеков было выпущено московским производителем
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2022 году московский производитель полезных снеков более чем в два раза увеличил объем выпускаемой продукции и изготовил около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Производством продуктов питания в Москве занимаются более 200 промышленных площадок – в их числе не только крупные производители, но и относительно небольшие молодые компании. При этом продукция многих из них широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие — модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров. Так, столичная компания выпустила в 2022 году около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов — по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
1/5
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
2/5
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
3/5
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
4/5
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
5/5
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компания «Шеллдон» более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки.

— На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт — обжаренный нут, — рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.

Созданные для бизнеса в Москве комфортные условия позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Запуск собственных производственных площадок в городе открывает предпринимателям ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.

Производство Владислав Овчинский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте