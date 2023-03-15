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Приметы и советы

Названы ключевые проблемы кибербезопасности в России

Ирина Игнатенко
Общество
Названы ключевые проблемы кибербезопасности в России
Фото: pixabay.com/Lukas

Недостаток квалифицированных специалистов и растущее количество кибератак являются ключевыми проблемами обеспечения кибербезопасности в России в настоящее время. Такое мнение высказал системный архитектор Всеволод Терентьев.

Эксперт подчеркнул, что одной из ключевых проблем кибербезопасности страны является проблема недостатка квалифицированных экспертов. При этом подобная проблема актуальна не только для РФ, но и для других государств.

Кроме того, с каждым годом растет количество кибератак. По словам Терентьева, в последнее время наблюдается увеличение количества кибератак на российские государственные и бизнес-структуры. Это может привести к утечкам конфиденциальных данных и ущербу для бизнес-отрасли.

Терентьев также указал на низкую культуру кибербезопастности в стране, передает РИАМО.

Среднее время блокировки вредоносных сайтов в России составляет 25,5 часа, что является самой высокой скоростью реагирования среди всех доменных зон мира, передает ФАН.

При эксплуатации ноутбука нельзя допускать резких скачков температуры, которые очень негативно отражаются на работе батареи. Об этом рассказал киберэксперт Сергей Вакулин.

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