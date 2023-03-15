Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить ВНЖ в РФ

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Процедура трудоустройства и получения вида на жительство в России упрощена для иностранных IT-специалистов. Об этом в среду, 15 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации, — сказала она.

20 февраля Госдума предложила вернуться к вопросу о запрете удаленной работы для некоторых сотрудников IT-компаний. В перечне участников, которые могут попасть под запрет, — избранные представители, объединяющие общественные системы (ГИС), системы объектов критической случайности (объекты КИИ), оборота данных о Европе в компаниях.

18 января заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что специалисты IT-сферы, уволенные из зарубежных стран, должны рассчитывать на трудоустройство в России. Также он предложил распространить на вернувшихся специалистов программу льгот.