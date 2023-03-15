Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» убрали из эфира телеканала НТВ

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Ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» исчезло из эфирной сетки телеканала НТВ. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Последний выпуск показали в субботу, 11 марта. Популярную программу заменило шоу «Страна талантов», ведущей которого является певица Надежда Бабкина.

О причинах ухода ток-шоу «Секрет на миллион» в настоящий момент неизвестно. При этом за семь лет его выпуска часто ходили слухи о закрытии проекта.

В конце февраля российский телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул в своем микроблоге на возможное возвращение его программы в эфир Первого канала. Публикацию Ургант сопроводил фотографией, на которой на нем надет фирменный бейдж передачи «Вечерний Ургант», а доски позади исписаны различным текстом.

В конце февраля 2022 года Первый канал приостановил показ всех развлекательных программ. Передачи «Модный приговор», «Мужское/Женское» и «Давай поженимся!» перестали выходить в эфир.