«Показывали не людьми, а дебилами»: Солнцев высказался о закрытии «Давай поженимся!»

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В конце февраля Первый канал приостановил показ всех развлекательных программ. Передачи «Модный приговор», «Мужское/Женское» и «Давай поженимся!» перестали выходить в эфир. Руководство телеканала решило, что юмористические программы и скандальные ток-шоу пока показывать некорректно из-за начавшейся российской спецоперации.

В СМИ ходят слухи, что «Модный приговор», «Мужское/Женское» и «Давай поженимся!» сняли с эфира навсегда, а знаменитых телеведущих уволили.

О том, что популярные развлекательные программы совсем исчезнут с экрана, заявил и блогер Рустам Солнцев. Он обрадовался этому, так как считает, что эти шоу давно нужно было убрать с телевидения. По его мнению, героев программа там унижали и выставляли не в лучшем свете.

— Есть ощущение, что Первый канал, наконец-то нашел в себе силы закрыть то, что должно было быть похоронено лет десять назад. Все три программы показывали жителей страны не людьми, а дебилами! — написал блогер в своем Telegram-канале.

В конце июня Александр Васильев сообщил, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала. Он заявил, что снова увидеть шоу зрители смогут не раньше начала осени.