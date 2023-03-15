Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом стало известно в среду, 15 марта.
Асад возложил венок роз с лентами в цветах флага Сирии, а после этого почтил память павших воинов минутой молчания. Вместе с сирийским лидером в Александровском саду присутствовала также делегация политиков и военных республики.
Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула, пишет ТАСС.
Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов. В среду, 15 марта, у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава российского государства 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.