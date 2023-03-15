Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Асад возложил венок роз с лентами в цветах флага Сирии, а после этого почтил память павших воинов минутой молчания. Вместе с сирийским лидером в Александровском саду присутствовала также делегация политиков и военных республики.

Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула, пишет ТАСС.

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Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов. В среду, 15 марта, у него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава российского государства 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.