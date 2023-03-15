Тематические «Тройки» появились в метро в честь открытия новой выставки Музея транспорта

Столичный Музей транспорта выпустил тематические карты «Тройка», посвященные открытию новой выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Новая выставка Музея транспорта Москвы демонстрирует эти достижения, а также то, что центром всех масштабных изменений становятся пассажир и его потребности. Это наш требовательный заказчик, для которого мы всем транспортным комплексом ежедневно работаем, — пояснил он.

Карты «Тройка» общим тиражом пять тысяч экземпляров можно приобрести в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2023 году Музей транспорта Москвы отметит три года с момента открытия. Учреждение рассказывает историю столицы через призму транспортных объектов. В музее поднимаются вопросы устойчивого развития, экологии, архитектуры, дизайна и городской среды. За это время здесь было отреставрировано шесть уникальных транспортных экспонатов.