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Музей транспорта Москвы отмечает 3 года работы

Никита Худяков
Город
Музей транспорта Москвы отмечает 3 года работы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2023 году Музей транспорта Москвы отметит три года с момента открытия. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Музей рассказывает историю Москвы через призму транспортных объектов и сохраняет транспортное наследие города. Кроме того, в учреждении поднимают вопросы устойчивого развития, экологии, архитектуры, дизайна и городской среды, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За это время в музее было отреставрировано шесть уникальных транспортных экспонатов, представлено четыре временные экспозиции в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и одна выставка на «Хлебозаводе». Кроме того, музей открыл десять инсталляций на СРВ и устроил 44 спецпроекта в общественных пространствах, городском транспорте и метро.

До этого дептранс анонсировал открытие постоянной экспозиции в Музее транспорта. Специалисты проводят масштабную реставрацию метровагонов при поддержке компании «Трансмашхолдинг», в том числе вагона «Еж3». Сейчас занимаются окраской кузова.

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