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Столичный Дептранс анонсировал открытие постоянной экспозиции в Музее транспорта Москвы

Араз Салехов
Город
Столичный Дептранс анонсировал открытие постоянной экспозиции в Музее транспорта Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

Постоянная экспозиция откроется в Музее транспорта Москвы. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Специалисты проводят масштабную реставрацию метровагонов при поддержке компании «Трансмашхолдинг», в том числе — вагона «Еж3». Сейчас занимаются окраской кузова, — говорится в сообщении.

Открытие экспозиции произойдет по адресу Новорязанская улица, дом 27.

Напомним, что музейный экземпляр вагона «Еж3» № 5946 был выпущен в 1977 году, в августе 2020 года его перевели в неэксплуатируемый парк. Несмотря на это, у горожан есть возможность проехаться на нем, поскольку периодически «Новогодний поезд» серии «Еж3» и парадный состав этой модели выходят на линию столичного метрополитена, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что Музей транспорта Москвы 4 и 5 февраля организовал для детей мастер-классы на Северном речном вокзале. Так, 4 февраля для гостей была организована детская художественная автомастерская. Помимо этого, 5 февраля юные москвичи приняли участие в автомоделировании.

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