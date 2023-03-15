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Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» зарегистрировал 22 лекарственных препарата

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» зарегистрировал 22 лекарственных препарата
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — компания «ОнкоТаргет» — с 2020 года зарегистрировал 22 лекарственных препарата более 40 различных форм выпуска. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2020 года резидент инвестировал в развитие производства более 1,4 миллиарда рублей и произвел продукции более чем на 1,2 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

По словам Ефимова, среди созданных препаратов есть два оригинальных лекарственных средства. Компания является научно-производственным комплексом, организованным по принципу полного цикла.

Ее уникальность заключается в последовательной реализации стратегии лекарственного суверенитета в одних из наиболее значимых сегментов — таргетной или иммуноонкологической терапии.

В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что благодаря данной компании в Москве было создано 150 дополнительных рабочих мест.

— Производственные мощности комплекса способны выпускать более 100 миллионов единиц твердых форм в год, до шести миллионов единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год, — заявил Овчинский.

При этом гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что в прошлом году компания запустила в промышленное производство препарат, который помогает снизить смертность от злокачественной гипертермии на 75 процентов.

Директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям компании «ОнкоТаргет» Анжелика Змиева сообщила, что предприятие выпускает лекарства, которые применяются при терапии социально значимых заболеваний: онкологии, ВИЧ-инфекции, кардиологических заболеваний и других.

В столице находится более 200 предприятий, занятых производством фармацевтических препаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки, оказываемых предпринимателям из этой сферы.

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