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Собянин сообщил о системной поддержке столичных производителей медицинских изделий и лекарств

Евгений Жуков
Город
Собянин сообщил о системной поддержке столичных производителей медицинских изделий и лекарств
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сегодня в столице находится свыше 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

Согласно результатам 2022 года, производство медоборудования выросло почти на треть. В частности, в два раза увеличилось создание специализированной мебели для медицинских нужд.

По словам мэра, городское руководство помогает предпринимателям разными способами. К примеру, со стороны властей выдаются субсидии, льготные кредиты и займы. Так, компании «Медицинофф» частично компенсировали покупку оборудования для производства мебели.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого, между бизнесом и городом сегодня заключаются офсетные контракты. За последние пять лет было подписано шесть договоров на поставку городу лекарств и продукции для молочных кухонь.

— Кроме того, создаем большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис Москва». Он уже объединил девять разработчиков и производителей лекарств, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения. Так, сегодня в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.

Медицина Бизнес Москва Сергей Собянин
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