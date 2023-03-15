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Мужчина в Подмосковье убил собутыльника из-за ревности

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Подмосковье убил собутыльника из-за ревности
Фото: СК РФ

Житель Подмосковья убил собутыльника из-за ревности. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 15 марта.

По ее словам, преступление произошло вечером 11 марта. Во время застолья в квартире жилого дома в Балашихе двое знакомых поссорились на почве ревности, и один ударил другого ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1986 года рождения. Фигуранта заключили под стражу.

— Сотрудники СК осмотрели место преступления и изъяли улики, в том числе орудие убийства, — резюмировала Врадий.

Похожая история произошла на северо-западе столицы. Мужчина 1976 года рождения пришел в гости к 38-летнему знакомому и зарезал его в ходе ссоры.

Подмосковье Балашиха нож Следственный комитет Московская область
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