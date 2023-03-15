Психолог Ланг рассказал, как избежать весенней хандры

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Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы, как стабилизировать свое состояние и сохранить настроение в весенний период.

Эксперт отметил, что календарная весна вызывает у человека серьезное напряжение и расстройства от погоды на улице. В связи с этим необходимо полностью абстрагироваться от погоды и переместить внимание на хобби, работу, семью.

По словам Ланга, концентрация на правильном питании и здоровом сне поднимет не только настроение, но и укрепит иммунитет.

В беседах с родными не стоит обсуждать новости, рекомендуется сделать акцент на приятных семейных событиях. Стоит попробовать запланировать что-то на апрель или майские праздники, ожидание поможет проще переждать весеннюю непогоду, передает «Радио 1».

Диета влияет на психологическое здоровье людей, сообщили исследователи Базельского университета. Результаты эксперимента показали, что у испытуемых с высоким содержанием белка в рационе снизился уровень депрессии, передает ФАН.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что антидепрессанты пациентам может выписывать только врач, так как перед назначением подобных препаратов важно тщательно собрать анамнез.