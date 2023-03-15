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Приметы и советы

Психолог Ланг рассказал, как избежать весенней хандры

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избежать весенней хандры
Фото: shutterstock

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы, как стабилизировать свое состояние и сохранить настроение в весенний период.

Эксперт отметил, что календарная весна вызывает у человека серьезное напряжение и расстройства от погоды на улице. В связи с этим необходимо полностью абстрагироваться от погоды и переместить внимание на хобби, работу, семью.

По словам Ланга, концентрация на правильном питании и здоровом сне поднимет не только настроение, но и укрепит иммунитет.

В беседах с родными не стоит обсуждать новости, рекомендуется сделать акцент на приятных семейных событиях. Стоит попробовать запланировать что-то на апрель или майские праздники, ожидание поможет проще переждать весеннюю непогоду, передает «Радио 1».

Диета влияет на психологическое здоровье людей, сообщили исследователи Базельского университета. Результаты эксперимента показали, что у испытуемых с высоким содержанием белка в рационе снизился уровень депрессии, передает ФАН.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что антидепрессанты пациентам может выписывать только врач, так как перед назначением подобных препаратов важно тщательно собрать анамнез.

Депрессия весна Психология
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