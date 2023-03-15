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Приметы и советы

Названы плюсы и минусы договора аренды для квартиросъемщиков

Ирина Игнатенко
Общество
Названы плюсы и минусы договора аренды для квартиросъемщиков
Фото: Pixabay

Почти половина россиян (46 процентов), которые хоть раз в жизни снимали жилье, не заключали при этом договор аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

По словам эксперта рынка недвижимости Константина Барсукова, арендаторам стоит всегда заключать договор аренды, хотя документ и не гарантирует стопроцентную защиту.

По словам эксперта, договор аренды — это документ, в котором должны быть четко описаны условия, на которых арендатор снимает помещение. В случае разногласий договор можно поднять, и он станет весомым аргументом в споре, если права будут нарушены.

Барсуков подытожил, что рекомендует всегда заключать соответствующий договор, передает МИР 24.

Самыми дорогими районами Москвы для аренды квартир остаются Арбат, Хамовник и Дорогомилово. Там аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 70 тысяч рублей, передает Царьград.

На вопрос о том, стоит ли покупать квартиру в 2023 году, ответила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

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