Названы плюсы и минусы договора аренды для квартиросъемщиков

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Почти половина россиян (46 процентов), которые хоть раз в жизни снимали жилье, не заключали при этом договор аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

По словам эксперта рынка недвижимости Константина Барсукова, арендаторам стоит всегда заключать договор аренды, хотя документ и не гарантирует стопроцентную защиту.

По словам эксперта, договор аренды — это документ, в котором должны быть четко описаны условия, на которых арендатор снимает помещение. В случае разногласий договор можно поднять, и он станет весомым аргументом в споре, если права будут нарушены.

Барсуков подытожил, что рекомендует всегда заключать соответствующий договор, передает МИР 24.

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