Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

После продолжительной болезни скончался 22-летний актер Илья Князев

Никита Худяков
Общество
После продолжительной болезни скончался 22-летний актер Илья Князев
Фото: Telegram / Амурский областной театр драмы

Актер Амурского областного театра драмы Илья Князев ушел из жизни в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Амурского областного театра драмы.

— Ушел из жизни талантливый актер, яркая творческая личность, искренний и очень добрый светлый человек. Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни.​ Всю энергию​ отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа, — говорится в сообщении.

Князев родился в Иркутске, окончил местное театральное училище. В августе 2022 года решил переехать в Благовещенск. Он играл в Амурском областном театре драмы в таких постановках, как «Ханума», «Ромео и Джульетта», «Сюжет для небольшого рассказа» и «Как три богатыря Новый год спасли». Коллектив выразил свои соболезнования близким и родным артиста.

Уточняется, что прощание с актером пройдет 16 марта в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, а похоронят его в Иркутске.

Театры Смерть Благовещенск Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте