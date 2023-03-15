После продолжительной болезни скончался 22-летний актер Илья Князев

Фото: Telegram / Амурский областной театр драмы

Актер Амурского областного театра драмы Илья Князев ушел из жизни в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Амурского областного театра драмы.

— Ушел из жизни талантливый актер, яркая творческая личность, искренний и очень добрый светлый человек. Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни.​ Всю энергию​ отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа, — говорится в сообщении.

Князев родился в Иркутске, окончил местное театральное училище. В августе 2022 года решил переехать в Благовещенск. Он играл в Амурском областном театре драмы в таких постановках, как «Ханума», «Ромео и Джульетта», «Сюжет для небольшого рассказа» и «Как три богатыря Новый год спасли». Коллектив выразил свои соболезнования близким и родным артиста.

Уточняется, что прощание с актером пройдет 16 марта в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, а похоронят его в Иркутске.