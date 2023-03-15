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Общественный штаб по контролю за программой реновации проведет прием граждан 16 марта

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Общественный штаб по контролю за программой реновации проведет прием граждан 16 марта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Прием граждан проведут 16 марта в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

— На тематические приемы представителей органов власти, проходящие в общественном штабе каждый месяц, могут записаться как жители домов, переселение из которых уже началось, так и москвичи, которые только ожидают начала переселения. Нередко на консультации записываются жители, чьи дома включены в третий этап переселения, — сказала председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерия Теличенко.

По словам Сергея Левкина, встречи позволяют москвичам получить актуальную информацию о программе реновации. Кроме того, задать вопрос о реализации программы можно обратившись в Единый контактный центр или департамент через электронную почту. Уточняется, что в столице действует 45 центров информирования по переселению, которые открываются на первых этажах новостроек.

В феврале 2023 года свыше 2,2 тысячи жителей столицы получили новое жилье по программе реновации. Больше всего новоселов на востоке столицы — 638, на юго-востоке — 387, на севере города — 379.

Департамент градостроительной политики Москвы Москва Реновация
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