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СК проверит информацию об отказе перевозить инвалида в аэропорту Шереметьево

Степан Жирнов
Происшествия
СК проверит информацию об отказе перевозить инвалида в аэропорту Шереметьево
Фото: СК РФ
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал E Карта всех событий

Следственный комитет проверит информацию о том, что в Шереметьеве мужчину на инвалидной коляске отказались брать на борт самолета. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 15 марта.

Сотрудники ведомства обратили внимание на информацию об инциденте, которая появилась в СМИ. Доследственную проверку поручили провести Западному следственному управлению на транспорте СК РФ. По ее результатам руководитель отделения Павел Выменец доложит об инциденте председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Об этой истории стало известно во вторник, 14 марта. Жителя Челябинска, который собирался улететь домой из Шереметьево на самолете авиакомпании «Победа», не пустили на борт из-за наличия в его инвалидном кресле массивной батареи. По данному факту уже проводится проверка, организованная транспортной прокуратурой.

Подмосковье Аэропорт Шереметьево Авиакомпания «Победа» Московская область Инвалидность
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