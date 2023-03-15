Иммунолог Болибок рассказал об опасных для всего населения планеты инфекциях

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Иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие инфекции представляют особую опасность для человечества и насколько возможно, что в ближайшие десятилетия мир накроет новая эпидемия.

По словам специалиста, из-за резкого роста населения в странах Африки и низкого уровня здравоохранения в этом регионе, вероятность столкнуться с трансформацией тяжелых тропических вирусных и бактериальных инфекций постоянно растет.

Например, вирус Зика, который быстро вышел за пределы своего природного очага в тропиках, теперь встречается по всему миру, вызывая локальные эпидемические вспышки в некоторых государствах.

Также растет число заражений птичьим гриппом. Этот вирус очень опасен, его летальность составляет около 25–30 процентов среди непривитого населения, передает «360».

Эксперты также сообщили, что в России наблюдается резкий рост заболеваемости корью: в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях и ряде других регионов, передает Царьград.

15 марта два случая сибирской язвы выявили в Чувашии. Пациенты пребывают в состоянии средней степени тяжести.