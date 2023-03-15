Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в среду, 15 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

— Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в районе подстанции задымление и горит сухая трава. На месте находится глава округа Владимир Жданов, а также аварийные и оперативные службы.

13 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО и сбила четыре ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадала одна женщина, медицинские специалисты оказывают ей помощь. От обломков ракет были повреждены два частных домовладения.