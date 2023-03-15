Подмосковного педофила приговорили к 24 годам колонии строгого режима

Фото: СК РФ

В Подмосковье Александра Семина, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 15 марта.

По версии следствия, 22 июля 2018 года Семин обманом увел погибшую с детской площадки в Серпухове и привел себе в квартиру. В помещении злоумышленник изнасиловал девочку, после чего задушил. Затем он положил тело ребенка в спортивную сумку и бросил в безлюдном месте.

Также в ходе расследования выяснилось, что в 2015 и 2017 годах педофил совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней и двух малолетних девочек.

Расследование по данному делу было не простым: летом 2021 года мужчина впал в реактивное состояние, и его пришлось отправить на принудительное лечение. Из-за этого следствие тянулось до декабря 2021 года, когда пациент пришел в норму. Тогда же эксперты признали его вменяемым.

Суд учел собранные сотрудниками СК доказательства и признал мужчину виновным по статьям «Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование малолетней», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней» и «Развратные действия». Педофила приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Другого насильника задержали в столице. Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку в салоне автомобиля. Злоумышленника поймали и отправили в СИЗО.