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Приметы и советы

ТАСС: На нефтепроводе «Дружба» в Брянской области обнаружили взрывные устройства

Лейла Алиева
Общество
ТАСС: На нефтепроводе «Дружба» в Брянской области обнаружили взрывные устройства
Фото: pixabay.com

На нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области заметили взрывные устройства. Об этом в среду, 15 марта, сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин.

— Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков, — рассказал он.

По предварительным данным, корпуса были разрушены вследствие удара о землю при падении с дронов. Сегодня специалисты обнаружили, что с БПЛА было сброшено еще одно взрывное устройство, передает ТАСС.

1 февраля Демин сообщил о попытке обстрела инфраструктуры нефтепровода «Дружба». В результате инцидента никто не пострадал.

Недавно издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов «Северные потоки». По данным издания, диверсии могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Нефть Брянск Взрывные устройства
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