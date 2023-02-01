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«Транснефть» сообщила о попытке обстрела инфраструктуры нефтепровода «Дружба»

Евгений Жуков
Происшествия
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела инфраструктуры нефтепровода «Дружба»
Фото: depositphotos

Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме после попытки обстрела во вторник, 31 января, нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково в Брянской области. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

— Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково. Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году, — заявил Демин.

Он также добавил, что по итогам инцидента никто не пострадал. В настоящее время повреждения устраняются сотрудниками ремонтной бригады, передает ТАСС.

16 ноября 2022 года в населенном пункте Стальной Конь в Орловской области был зафиксирован взрыв на нефтебазе. Предположительно, это сделал беспилотный летательный аппарат. Пострадавших в той аварии не было. Позже советник губернатора региона Сергей Лежнев рассказал, что в результате падения беспилотника пострадала только внешняя стенка резервуара с сырьем.

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