Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

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В селе Стальной Конь в Орловской области была подорвала нефтебаза, предположительно, это сделал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

— Сегодня около четырех утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, произошедшем на нефтебазе в регионе после обстрела со стороны Украины. По его словам, пожар тушили сотрудники МЧС, угрозы распространения не было.

Позже стало известно, что пожар на нефтебазе, возникший в результате обстрела украинской стороной, был потушен. После этого специалисты приступили к ликвидации последствий.