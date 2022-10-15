Пожар на нефтебазе в Белгородском районе потушили

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на нефтебазе, возникший в результате обстрела украинской стороной, потушен. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

Уточняется, что на данный момент специалисты приступили к ликвидации последствий, написал глава области в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в результате обстрела Белгорода украинской стороной загорелась подстанция мощностью 110 киловатт.

14 октября сообщалось, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

Также несколько человек погибли при обстреле украинскими военными склада с боеприпасами в Белгородской области.

Известно, что тогда российская система противовоздушной обороны сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки снарядов упали в районе железной дороги, повредив линии электропередачи.