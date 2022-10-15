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Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу под Белгородом

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу под Белгородом
Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 15 октября, рассказал о пожаре, произошедшем на нефтебазе в регионе после обстрела со стороны Украины.

— Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в результате обстрела Белгорода украинской стороной загорелась подстанция мощностью 110 киловатт. По словам Гладкова, на место происшествия быстро прибыли сотрудники оперативных служб, а также руководитель Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов и мэр города Валентин Демидов.

14 октября сообщалось, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО. Региональный штаб подтвердили существующую информацию о срабатывании систем.

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