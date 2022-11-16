Оболочка резервуара с топливом в селе Стальной Конь пострадала после попадания беспилотника

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В результате падения беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

— Пострадал просто резервуар, первая оболочка, — рассказал он.

Уточняется, что пострадал терминал нефтепровода «Дружба» рядом со станцией «Стальной Конь», передает РИА Новости.

Нефтебаза в селе Стальной Конь была подорвана в этот же день. В результате никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, произошедшем на нефтебазе в регионе после обстрела со стороны Украины. По его словам, пожар тушили сотрудники МЧС, угрозы распространения огня не было. Позже пожар на нефтебазе, возникший после обстрела с украинской стороной, был потушен.