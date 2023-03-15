Завод «Москвич» открыл специальную горячую линию для водителей

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На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы видим большой интерес к новинке со стороны автолюбителей и для их удобства запустили контакт-центр. По телефону горячей линии в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения, — рассказал он.

Сотрудники центра расскажут водителям, какие модели производятся на заводе, где их можно приобрести и где купить запчасти. Операторы работают ежедневно без перерывов. Позвонить можно бесплатно по номеру +7 800 600-00-55, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 4 марта у россиян появилась возможность приобрести электромобиль «Москвич-3е» и городской кроссовер «Москвич-3». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году с конвейера завода сошли первые 600 машин, из них 200 — с электродвигателем.