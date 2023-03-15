Услуги в сфере опеки и регистрации актов гражданского состояния появятся в московских МФЦ

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Столичные центры госуслуг «Мои документы» начнут предоставлять новые услуги в сфере опеки, а также регистрации актов гражданского состояния. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ближайшее время московские МФЦ начнут предоставлять новые услуги в сфере опеки, а также регистрации актов гражданского состояния, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 апреля 2023 года в МФЦ будут переданы полномочия по предоставлению двух самых востребованных услуг службы опеки — распоряжение с деньгами на счетах ограниченно дееспособных, недееспособных и несовершеннолетних граждан, а также выдача разрешения на сделки с имуществом, передает ТАСС.

15 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево. Уточняется, что за последние годы число предоставляемых в МФЦ услуг выросло более чем на 60 процентов: с 180 до 280. В новом офисе работает 117 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, МВД и других государственных служб.