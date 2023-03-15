Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои документы»

Лейла Алиева
Город
Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои документы»
Фото: АГН Москва
Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 марта, открыл флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево.

— Тема «Мои документы» продолжает развиваться. По большому счету за последние годы это стало самостоятельной отраслью. Тогда мы из отдельных кабинетов создавали систему оказания услуг, взаимодействия между городом и населением по предоставлению государственных услуг, сделали их более комфортными, удобными для горожан, создали 137 таких центров, — сказал глава города.

За последние годы число предоставляемых в МФЦ услуг выросло более чем на 60 процентов — со 180 до 280. В новом офисе работают 117 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, МВД и других государственных служб. Для обслуживания клиентов открыто 90 окон приема. Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач. Несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис в другие городские службы. В первую очередь в сферу здравоохранения, так как за такими услугами обращается значительное число москвичей.

Район Кунцево Мои документы Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте