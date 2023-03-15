Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои документы»

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Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 марта, открыл флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево.

— Тема «Мои документы» продолжает развиваться. По большому счету за последние годы это стало самостоятельной отраслью. Тогда мы из отдельных кабинетов создавали систему оказания услуг, взаимодействия между городом и населением по предоставлению государственных услуг, сделали их более комфортными, удобными для горожан, создали 137 таких центров, — сказал глава города.

За последние годы число предоставляемых в МФЦ услуг выросло более чем на 60 процентов — со 180 до 280. В новом офисе работают 117 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, МВД и других государственных служб. Для обслуживания клиентов открыто 90 окон приема. Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач. Несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис в другие городские службы. В первую очередь в сферу здравоохранения, так как за такими услугами обращается значительное число москвичей.