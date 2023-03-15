Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина избил и ограбил пенсионерку на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил и ограбил пенсионерку на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Реутовская улица Карта всех событий

На востоке столицы мужчина избил и ограбил пенсионерку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 15 марта.

По его словам, преступление произошло на Реутовской улице. Злоумышленник приметил жертву и некоторое время следовал за 67-летней местной жительницей. Оказавшись в безлюдном месте, мужчина напал на нее, ударил по голове и, отобрав сумку, сбежал.

Позже грабитель забрал себе деньги, а все остальное, включая сумку, выкинул.

Потерпевшая сперва обратилась в полицию, а позже — за медицинской помощью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Им оказался 28-летний москвич. Его задержали в съемной квартире, расположенной в одном из жилых домов на Щелковском шоссе. Он находится под подпиской о невыезде.

Другое ограбление произошло на юго-западе столицы: мужчина также напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с семью тысячами рублей.

Пенсионеры Восточный административный округ (ВАО) грабеж Москва МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте