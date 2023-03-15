Мужчина избил и ограбил пенсионерку на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Реутовская улица Карта всех событий

На востоке столицы мужчина избил и ограбил пенсионерку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 15 марта.

По его словам, преступление произошло на Реутовской улице. Злоумышленник приметил жертву и некоторое время следовал за 67-летней местной жительницей. Оказавшись в безлюдном месте, мужчина напал на нее, ударил по голове и, отобрав сумку, сбежал.

Позже грабитель забрал себе деньги, а все остальное, включая сумку, выкинул.

Потерпевшая сперва обратилась в полицию, а позже — за медицинской помощью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

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Им оказался 28-летний москвич. Его задержали в съемной квартире, расположенной в одном из жилых домов на Щелковском шоссе. Он находится под подпиской о невыезде.

Другое ограбление произошло на юго-западе столицы: мужчина также напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с семью тысячами рублей.