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Приметы и советы

Профессор Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва
Фото: shutterstock

Откуда берется сибирская язва, рассказал советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский.

Он напомнил, что сибирская язва распространяется спорами и может появляться в скотомогильниках. Споры у нее выдерживают длительные сроки пребывания в земле, в останках организмов.

Аграновский пояснил, что если зарегистрировано несколько случаев такого заболевания оно распространяется уже не в виде спор, а в виде живых бактерий.

По мнению ученого, сибирская язва распространяется не так быстро и не так широко от одного организма к другому, но потенциал распространения все же имеет, передает Общественная Служба новостей.

15 марта два новых случая сибирской язвы выявили в Цивильском муниципальном округе Республики Чувашия, передает Nation news.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие инфекции представляют особую опасность для человечества и насколько возможно, что в ближайшие десятилетия мир накроет новая эпидемия.

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