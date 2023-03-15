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Два автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в центре Москвы
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий
В центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 15 марта.
Авария произошла на Ленинском проспекте, в районе пересечения с проездом Апакова. На месте работают оперативные службы города.
Движение в сторону центра затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей заранее выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на 34-м километре МКАД. В результате столкновения несколько автомобилей вылетели на тротуар.
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